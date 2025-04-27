İstanbul'da depremin bilançosu ortaya çıktı. Bakan Kurum açıkladı

23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul, 19 saat içinde 187’den fazla artçı sarsıntı yaşadı. Bu artçılardan biri 5,9 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, şehirde büyük korku ve paniğe yol açarken, İstanbullular sokaklara ve parklara akın etti.

Silivri açıklarında art arda iki deprem (27 Nisan 2025)

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin ardından yürütülen çalışmalara değindi. Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’daki depremler sonrası vatandaşlarımızın ihbarlarını titizlikle değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu ana kadar 15.013 binayı inceledik. Bunlardan 12.398’inin hasarsız, 1.025’inin ise az hasarlı olduğunu belirledik.”