İstanbul'da depremin büyüklüğü ilçe ilçe açıklandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yayımlanan sarsıntı haritası, depremin etkisini sokak sokak gözler önüne serdi.

Merkez üssü Marmara Denizi’nde, Silivri’ye yaklaşık 20 kilometre mesafede olan deprem, özellikle kentin batı ilçelerinde güçlü şekilde hissedildi. Doğuya doğru gidildikçe sarsıntının şiddeti azaldı. Gün boyu devam eden artçı sarsıntılar, İstanbulluları tedirgin etti.

Depremin en yoğun hissedildiği ilçe 6.1 şiddet ile Beylikdüzü oldu. Esenyurt ve Büyükçekmece’de 6, Avcılar’da 5.9 şiddet kaydedildi. Silivri 5.5, Küçükçekmece 5.2, Çatalca 5 şiddet ile sarsıldı. Başakşehir, Bakırköy ve Esenler’de 4.9, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Sultangazi’de 4.8 şiddet ölçüldü.

Fatih, Bayrampaşa ve Ataşehir 4.5, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli 4.3, Çekmeköy, Maltepe ve Beykoz 4.1 şiddet ile etkilendi. En düşük şiddet ise 3.9 ile Kartal’da kaydedildi.

AFAD, depremin ardından herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmediğini açıkladı. Ancak, bazı binalarda küçük çaplı çatlaklar oluştu.

Uzmanlar, İstanbul’un deprem riskine dikkat çekerek, vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı. Kandilli Rasathanesi, depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve Marmara Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedildiğini belirtti. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İstanbul Valiliği, okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Vatandaşlar, deprem çantası hazırlama ve acil durum planları yapma konusunda bilgilendirildi. Deprem, megakentte bir kez daha yapı stokunun önemini gündeme getirdi.

İstanbul ilçelerinde hissedilen şiddetler:

Beylikdüzü: 6,1

Esenyurt: 6

Büyükçekmece: 6

Avcılar: 5,9

Silivri: 5,5

Küçükçekmece: 5,2

Çatalca: 5

Başakşehir: 4,9

Bakırköy: 4,9

Esenler: 4,9

Bağcılar: 4,8

Bahçelievler: 4,8

Güngören: 4,8

Sultangazi: 4,8

Zeytinburnu: 4,7

Arnavutköy: 4,6

Ümraniye: 4,6

Fatih: 4,5

Bayrampaşa: 4,5

Ataşehir: 4,5

Sarıyer: 4,4

Beşiktaş: 4,3

Beyoğlu: 4,3

Kadıköy: 4,3

Eyüpsultan: 4,3

Şişli: 4,3

Kağıthane: 4,2

Tuzla: 4,2

Pendik: 4,2

Üsküdar: 4,2

Çekmeköy: 4,1

Maltepe: 4,1

Sancaktepe: 4,1

Beykoz: 4,1

Sultanbeyli: 4,1

Şile: 3,8

Kartal: 3,9