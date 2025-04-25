İstanbul beşik gibi sallandı, Vali Gül vatandaşı uyardı: Riski arttırıyor...

İstanbul'da peş peşe depremler yaşandı. Bazı vatandaşlar korkarak sokaklara döküldü. İstanbul Valisi konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerde vatandaşlar sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33’te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Deprem nedeniyle vatandaşların bir süre panik yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaşananların ardından İstanbul Valisi şu açıklamayı yaptı;

"Değerli İstanbullular,

İlimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır.

Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır.

Unutmayalım; tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır.

Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."