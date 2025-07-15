İstanbul'da derneğin yerini kurşun yağmuruna tuttular

Olay, Kanarya Mahallesi Çaykuşu Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir derneğin önüne otomobil ile gelen kişiler yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti.

Silahlı saldırı sonrası saldırganlar olay yerinde kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar derneğin camlarına, kapısına ve park halinde bir araca isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken derneğe daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığını belirlerken dernekte 18 kurşun izi ve park halindeki bir araçta hasar olduğunu tespit etti.

Sokakta oturan bir mahalle sakini, "Sabah kalktım, yerde camlar vardı. Kaza oldu sandım. Sordum derneği kurşunlamışlar. Bitlisliler derneği" dedi. Bir başka mahalle sakini Ömer Kibar "Bir ses geldi, silah sesi duyduk söz konusu dernek kapalıymış, ölü yaralı yok" diye konuştu.