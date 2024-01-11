İstanbul'da dev huzur uygulamasında polis kuş uçurtmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından metropol genelinde huzur uygulaması düzenlendi.

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekipleri, ayrıca Özel Harekat ekipleri de katılarak destekte bulundu.

Başta Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere genel denetimlerde araçlar çevrildi.

Sürücülerin belgelerinin kontrolü yapıldı. Narkotik köpekleri de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.