İstanbul'da dev huzur uygulamasında polis kuş uçurtmadı

Kaynak: İHA
İstanbul'da dev huzur uygulamasında polis kuş uçurtmadı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda araçlar köşe bucak aranırken, sürücülerin de belgelerinde gerekli kontroller yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından metropol genelinde huzur uygulaması düzenlendi.

aw118043-01.jpg

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekipleri, ayrıca Özel Harekat ekipleri de katılarak destekte bulundu.

aw118043-02.jpg

Başta Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere genel denetimlerde araçlar çevrildi.

aw118043-03.jpg

Sürücülerin belgelerinin kontrolü yapıldı. Narkotik köpekleri de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

aw118043-04.jpg

Son Haberler
Sokakta yatan adamın battaniyesinin içinden fare sürüsü çıktı Gündem
Sokakta yatan adamın battaniyesinin içinden fare sürüsü çıktı
İngiltere Başbakanı Sunak’tan acil kabine toplantısı kararı Dünya
İngiltere Başbakanı Sunak’tan acil kabine toplantısı kararı
Gelin Evi programına katılacak kadın: "Yeni gelinleri bu eve nasıl sokayım şimdi?" Video
Gelin Evi programına katılacak kadın: "Yeni gelinleri bu eve nasıl sokayım şimdi?"
Bir kadın daha katledildi tartıştığı eşini öldürdü Gündem
Bir kadın daha katledildi tartıştığı eşini öldürdü
İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor. Netanyahu'nun o hareketi duruşmada delil oldu Dünya
İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor. Netanyahu'nun o hareketi duruşmada delil oldu
Sinop’ta bir çoban ölü bulundu Gündem
Sinop’ta bir çoban ölü bulundu
Beşiktaş sahasında kazandı avantajı kaptı Spor
Beşiktaş sahasında kazandı avantajı kaptı