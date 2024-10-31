İstanbul'da dev narkotik operasyonu! 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İHA
İstanbul'da dev narkotik operasyonu! 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da düzenlenen Narkoçelik-44 operasyonunda 3 ton 515 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen ‘NARKOÇELİK-44' operasyonunda 3 ton 515 kilogram Metamfetamin ele geçirildi” dedi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında operasyonun detaylarını vererek şu ifadeleri kullandı:

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul'da yapılan ‘NARKOÇELİK-44' operasyonunda 3 ton 515 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu, toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız artarak sürecek. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda; 2 ton 203 kilogram talk pudrasına yedirilmiş metamfetamin, 1 ton 79 kilogram sıvı metamfetamin 233 buçuk kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Diğer yandan operasyon sonucu, 188 kilogram kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet dedektör ve çok miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi.”

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