İstanbul'da dev operasyon! Sebze yüklü TIR'dan zehir çıktı

Kaynak: İHA
İstanbul'da dev operasyon! Sebze yüklü TIR'dan zehir çıktı

Tuzla'da uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen sebze yüklü TIR'ın içerisinden kolilerinin arasına gizlenmiş 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde bulundu.

Tuzla'da uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen marul yüklü bir TIR'a operasyon düzenlendi. Narkotik arama köpeği "Buffy" ile birlikte yapılan aramalarda sebze kolilerinin arasına gizlenmiş 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 5 Şubat 2025 tarihinde Tuzla ilçesinde teknik ve fiziki takibi yapılan bir araçta uyuşturucu madde olduğu belirlenmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde A.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda narkotik arama köpeği Buffy'nin yardımıyla 27 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.

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