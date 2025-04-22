İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! 801,5 kilo metamfetamin yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen dev operasyonda 801,5 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 29 parça halinde 773 kilogram ve kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin bulundu. Operasyonda 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları sonucu Arnavutköy’de düzenlenen baskında, zehir tacirlerinin planları bozuldu. Yerlikaya, “801,5 kilogram metamfetamin ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.” dedi.

BAKAN’DAN MESAJ

Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu sahada gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür eden Yerlikaya, polisleri tebrik etti. Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan, “Zehir tacirleriyle mücadelede kararlıyız. Ülkemizi ve insanlığı bu beladan kurtarmak için durmaksızın çalışacağız.” mesajını verdi.