İstanbul'da doğal gaz patlaması! Çok sayıda ekip sevk edildi...

Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Esenyurt’ta İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında yeraltından geçen doğal gaz borusunun delinmesi sonucu çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü, 1 motosiklet de kullanılmaz hale geldi.

Namık Kemal Mahallesi, 10. Sokak'ta İSKİ çalışması esnasında ekipler, yer altındaki doğal gaz borusuna temas etti.

Doğal gaz borusunda meydana gelen parlama sonucu sokaktaki 6 ve 5 katlı 2 bina zarar gördü. Park halindeki bir motosiklet de kullanılmaz hale geldi.

Hafif yaralanan 2 İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.