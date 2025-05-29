İstanbul’da dolu sürprizi: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da dolu sürprizi yaşandı. Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİ 11 İLE SARI KODLU UYARI YAPTI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde birçok bölge kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına giriyor.

MGM'nin değerlendirmelerine göre Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in batısı ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren artış göstereceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının iç ve güney bölgelerde birkaç derece azalacağı, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve doğu kesimlerde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak beklenen 11 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Sarı kodla uyarılan iller şöyle sıralandı:

Adana

Osmaniye

Kahramanmaraş

Afyonkarahisar

Antalya

Burdur

Isparta

Denizli

Konya

Niğde

Aksaray