İstanbul’da dolu sürprizi: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kaynak: Haber Merkezi / DHA

Hava sıcaklığının yeniden arttığı günlerde İstanbul’da dolu yağdı. Beklenmeyen yağış Anadolu Yakası’nda etkili oldu.

İstanbul'da dolu sürprizi yaşandı. Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

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METEOROLOJİ 11 İLE SARI KODLU UYARI YAPTI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde birçok bölge kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına giriyor.

MGM'nin değerlendirmelerine göre Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in batısı ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren artış göstereceği bildirildi.

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Hava sıcaklıklarının iç ve güney bölgelerde birkaç derece azalacağı, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve doğu kesimlerde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak beklenen 11 il için sarı kodlu uyarı verdi.
Sarı kodla uyarılan iller şöyle sıralandı:

Adana
Osmaniye
Kahramanmaraş
Afyonkarahisar
Antalya
Burdur
Isparta
Denizli
Konya
Niğde
Aksaray

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