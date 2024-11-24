İstanbul'da dondurucu havaya aldırmayıp su kayağı yaptılar

Kaynak: İHA
İstanbul'da dondurucu havaya aldırmayıp su kayağı yaptılar

İstanbul'un bir tarafında kar yağışı sürerken batı kapısı Silivri'de ise 3 arkadaş su kayağı keyfi yaptı.

İstanbul'un bir tarafında kar yağışı devam ederken batı kapısı Silivri'de ise 3 arkadaş su kayağı keyfi yaptı. Suda adeta dans eden sporcular, "Silivri'de Temmuz hiç bitmiyor" dedi.

İstanbul'un bir tarafına kar yağarken, Silivri'de ise "bize hep Temmuz" diyen Murat Gümüşkaya, Acar Solmaz ve Şafak Karan isimli

3 arkadaş su kayağı için tekneyle denize açıldı. Ardından dondurucu havaya rağmen sırayla denize giren arkadaşlar, su kayağı yaptı. Suyun üzerinde adata dans eden sporcular keyifli dakikalar geçirirken, izleyenleri de kendilerine hayran bıraktı.

Murat Gümüşkaya, "Bu sporu yaklaşık 30 yıldır yapıyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Deniz suyu daha soğumadı, gücümüz kuvvetimiz olduğu sürece de yapmaya devam edeceğiz. Suya girince soğuğa alışıyorsunuz. Silivri'de Temmuz hiç bitmiyor. Silivri'de Temmuz hep var" dedi.

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