İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti açıklandıwww

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), şubat ayına ilişkin "İstanbul'da Yaşam Maliyeti" raporunu açıkladı. Rapora göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,10, bir önceki yılın aynı ayına göre 54,47 oranında artarken, dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 85 bin 450 lira olarak hesaplandı.

İPA, "İstanbul'da Yaşam Maliyeti-Şubat 2025" raporunu açıkladı. Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 oranında arttı. Dört kişilik İstanbullu bir ailenin yaşam maliyeti 85 bin 450 lira olarak hesaplandı. Yaşam maliyeti, bir önceki aya göre 2 bin 573 lira yükselerek yüzde 3,10 oranında artış gösterdi.

YILLIK BAZDA TUVALET KAĞIDI YÜZDE 95,01 ARTTI

Temel tüketim maddelerinde aylık artış; domateste yüzde 4,43, kadın kazağında yüzde 6,68, kaşar peynirinde yüzde 5,33 oldu. Yıllık bazda dikkat çeken fiyat artışı yaşanan ürünler ise ağız/diş bakım ürünlerinde yüzde 76,48, tuvalet kağıdında yüzde 95,01, bisküvide yüzde 86,05 olarak gerçekleşti.