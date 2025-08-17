İstanbul’da düğün çıkışında dehşet! Kadınlar ve çocuklar da dahil oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, düğün salonu çıkışında adeta bir meydan kavgasına dönüştü. İki grup arasında çıkan kavga, kadınlar ve çocukların da dahil olmasıyla büyüdü. Olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde yaşandı. İddiaya göre düğün sırasında tartışan iki grup, düğün bitiminde salon çıkışında tekrar karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavgaya bir süre sonra kadınlar ve çocuklar da dahil oldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga eden kişilerin birbirine vurduğu, kadınların ve çocukların da arbede içinde kaldığı anlar görülüyor. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak için çaba gösterdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

