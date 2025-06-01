İstanbul'da eğlence mekanına silahla girmeye çalıştı! Kuzen kavgası kanlı bitti! Kurşun ensesinde

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu’nda eğlence mekanına silahla girmek isteyen kişiler görevliler tarafından engellendi. Bunun üzerine Ş. D., kuzeni G.D ile tartıştı. Tartışma sonrası silah ateş aldı, G. D. ensesinden vuruldu.

Olay, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Bostan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.D. ile G.D. eğlence mekanına gitmek istedi. Ancak kapıdaki güvenlik görevlileri Ş.D.'ye silahla içeriye giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine G.D. kuzeninin silahını ofise bırakmak istedi.

Çıkan tartışmada G.D., kuzeni tarafından önce darbedildi. Kavganın büyümesi sonucu Ş.D.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşun G.D.'nin ensesine isabet etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KURŞUN ENSESİNDE KALDI

Olayın ardından hastaneye kaldırılan G.D. tedavi altına alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Bulvardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Ş. D. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra taksiye bindiği belirlenen şüpheli, Sıraselviler Caddesi'nde yakalandı. Ş.D. olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Ş.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ş. D., "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.D.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yaralı G.D.'nin ifadesinde ise, "Orada bir kalabalık vardı ayırmak için yanaştım silah patladı vuruldum" dediği öğrenildi.

Şüpheli Ş.D.'nin ifadesinde ise "Mekana girecektik kuzenimle üzerimde silah olduğu için almayacaklarını düşündük. Kuzenim silahı alıp ofise bırakmak istedi. Ben itiraz ettim çekişme oldu arada vuruldu" dediği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul'da eğlence mekanına silahla girmeye çalıştı! Kuzen kavgası kanlı bitti! Kurşun ensesinde

İstanbul'da eğlence mekanına silahla girmeye çalıştı! Kuzen kavgası kanlı bitti! Kurşun ensesinde

İstanbul'da eğlence mekanına silahla girmeye çalıştı! Kuzen kavgası kanlı bitti! Kurşun ensesinde

İstanbul'da eğlence mekanına silahla girmeye çalıştı! Kuzen kavgası kanlı bitti! Kurşun ensesinde

İstanbul'da eğlence mekanına silahla girmeye çalıştı! Kuzen kavgası kanlı bitti! Kurşun ensesinde

İstanbul'da eğlence mekanına silahla girmeye çalıştı! Kuzen kavgası kanlı bitti! Kurşun ensesinde

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