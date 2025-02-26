İstanbul’da ekipler binadakileri boşaltıp mühürlemişti! Hırsızlar içerdeki her şeyi söküp almışlar

Olay öğle saatlerinde Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki binaların bir kısmı, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edildi. Sokaktaki diğer binalarda yaşayanlar ise evlerinde oturmaya devam etti. Bir süre önce mahallede inşaat çalışmaları başladı. Devam eden çalışmalar nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda, 4 binanın tahliye edilmesine karar verildi. Bina sakinleri otellere yerleştirildi.

'MÜHÜRLENEN EVE HIRSIZ GİRDİ'

Yıkılma tehlikesiyle belediye ekipleri tarafından mühürlenen bir eve gece saatlerinde hırsız girdiği iddia edildi. Ev sahibi eve giren hırsızların elektrik kablolarını çaldığını belirtti. Evi mühürlenen vatandaşlardan Umut Hüseyin Topaloğlu, "Apar topar dün gelip mühürlediler. Eşyalarımızın bir kısmı kaldı. Eşim ziynet eşyalarını unutmuş evde. Ne bir bekçi ne bir polis hiç kimse kalmadan gece karanlıkta, sabaha karşı evimize hırsız girmiş. Ağabeyimin evinden elektrik kablolarını sökmüşler. Evimize henüz girmedik zabıta memurlarını bekliyoruz kapıda mühür var diye. Zaten günlerdir perişan haldeyiz. 10 ay kadar önce toprak kayması diyerek evlerimizden apar topar çıkardılar. Oysa ki inşaatın kepçe darbeleri yüzünden kaba toprak aşağı kaymıştı. Yine otellere yerleştirmişlerdi. Aradan 9-10 ay geçti şimdi daha beter vaziyette. Yağmurdan kaynaklanan bir şey değil. Tamamen aşağıdaki çalışmalardan ötürü oluyor" dedi.

'ELEKTRİK KABLOLARINI SÖKÜP ALMIŞLAR'

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Uğur Topaloğlu , "Apar topar evden çıkardılar bizi. Mecburen eşyaları götürmek zorunda kaldık. Memurlar içeri girdi eşyalar taşıdı. Dün gece eve hırsız girmiş. Evdeki elektrik kablolarına varana kadar her şeyi söküp almışlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. İnşaat çalışmaya devam ettiği sürece bu çatlamalar devam edecek. Biz bunu 9 ay önce de dile getirdik. Muhatap olmayınca bu şekle geldik. Dün babam kendini öldürmeye kalktı. Bu evi kendi elleriyle yaptı. 50 senedir bu evde oturuyoruz ve 50 senedir bu evin vergisini veriyoruz" dedi.