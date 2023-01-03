Maaş zammı cebe girmeden erimeye başladı. İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası’na bağlı fırınlarda ekmeğe zam yapıldı. 200 gram ekmeğin fiyatı bugünden itibaren 5 TL, 240 gram ekmek ise 6 TL’den satılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlara, memur emeklilerine ve diğer tüm emeklilere yüzde 25 zam yapılacağını açıklamasından sonra zam uygulanmaya başlandı.

Ekmek zammına isyan eden vatandaşlar "Kaşıkla verdiklerini kepçeyle toplamaya başladılar. Hani emeklilere en düşük yüzde 30 zam yapılacaktı. Bazı yandaş yazar ise zam oranını en az 40 ile 60 olarak açıkladılar. Nerede yüzde 40 nerede yüzde 60 zam. 3 ay önce 100 TL'ye aldığımız aynı marka beyaz peynir 200 TL oldu. Emekli yine açlığa mahkum bırakıldı" yorumunu yaptılar.

Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarının ardından maya ve una da yüklü zam yapılmasının ardından ekmeğe zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten fırıncılar. "1 kilo ekmeği 25 TL'den satıyoruz. 240 gram ekmek de 6 TL oldu. Bu zamlara zam yaparak karşı koymak durumundaydık" diyerek kendilerini savundu.