İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 2025 yılını bekleyemedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 2025 yılını bekleyemedi

1 Ocak itibarıyla İstanbul'da 200 gram ekmek, yüzde 25 zamla 12 lira 50 kuruştan satılacak.

1 Ocak itibarıyla İstanbul'da 200 gram ekmek yüzde 25 zamla 12 lira 50 kuruştan satılacak.

İstanbul'da yılın son gününde ekmeğe zam geldiği öne sürüldü. Sosyal medya bir kırtasiyeci ekmeğe zam geldiğini ve baskısını yaptığını öne sürerek yeni fiyatları duyurdu. Buna göre İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12.50 TL olurken, kilogram fiyatı ise 62.50 TL oldu.

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1 OCAK TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Ekmeğe uygulanan zamlı tarife 1 Ocak 2025 itibariyle uygulanacak. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylanmıştı.

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