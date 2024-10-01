İstanbul'da ekmeğe zam geliyor. Fırıncı da vatandaş da isyan ediyor

Son dönemde artan maliyetler, İstanbul’da ekmek fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Emekli ve asgari ücretlilerin temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğe bir zam daha geliyor. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 240 gram ekmeğin fiyatının 15 TL’ye yükselebileceğini açıkladı. Özellikle bazı ilçelerde gizli zamlar yapılırken, 200 gramlık ekmeğin 15 TL’ye çıkması gündemde.

Çetin, değirmenlerin un fiyatlarını son bir ayda yüzde 25 oranında artırdığını belirtti. 50 kilogramlık un çuvalının maliyeti, 620-650 TL’den 750-800 TL’ye kadar yükseldi. Çetin, “Un fiyatları kontrolsüz bir şekilde artıyor. Fırıncılar olarak artık maliyetleri karşılayamıyoruz. Son altı ayda sadece İstanbul’da 150 civarında fırın kapandı,” dedi.

FİYATLARA İSYAN ETTİLER

Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Avcılar gibi bazı bölgelerde, ekmek fiyatlarına gayri resmi zamlar yapıldığı bilgisi geldi. Resmi olarak 10 TL olması gereken ekmeğin fiyatı, bu fırınlarda 12.5 TL’ye kadar çıkmış durumda. Çetin, bu gidişle yılbaşına kadar ekmek fiyatının 15 TL’yi bulacağını öngörüyor.

Vatandaşların ekmek zamları hakkındaki görüşleri ise karışık. Ekmek fiyatlarının artmasını kabul edilemez bulan birçok kişi, geçim sıkıntısı içinde olduklarını belirtiyor. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, “Zaten asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz. Ekmeğin fiyatı 15 TL olursa nasıl alacağız?” diye sordu. Başka bir vatandaş ise, “Halk Ekmek’e yöneliyoruz. Zaten her gün artan fiyatlarla başa çıkmak zor” şeklinde konuştu.

Evine günde 10 ekmek giren çok aile olduğunu söyleyen bir vatandaş "Kocamın maaşı 17 bin TL bunun 4 bin 500 TL'sini ekmeğe verirsek kirayı, faturaları ve diğer ihtiyaçları nasıl karşılayacağız. Geçinebilmek için yarım ekmeğin içine çeyrek ekmek koyup yiyeceğiz" diyerek ironi yaptı.

Un fiyatlarının artışı, ekmek maliyetlerini doğrudan etkilerken, Toprak Mahsulleri Ofisi haziran ayında ekmeklik buğdayın tonunu 9.250 TL olarak belirlemişti. İç piyasada buğday fiyatlarının kilosu ise 9.5-12.5 TL arasında değişiyor. Bu durum, fırıncıların en büyük maliyet kalemlerinden biri olan unun, artan fiyatlarıyla birlikte ekmek maliyetlerini daha da artırmasına neden oluyor.

Çetin, ekmek fiyatlarının artmasıyla birlikte halkın daha fazla Halk Ekmek’e yöneldiğini belirtti. Fırıncılar, yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, un fiyatlarının kontrol altına alınmadığı takdirde ekmek fiyatlarının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.