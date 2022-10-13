﻿İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Elektrik kesintisi olacak ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamalarda 13 Ekim Perşembe (bugün), İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintileri olacağı ifade edildi. İşte elektrik kesintisinin olacağı ilçeler listesi...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamalarda 13 Ekim Perşembe (bugün), İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintileri olacağı ifade edildi. İşte elektrik kesintisinin olacağı ilçeler listesi...
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