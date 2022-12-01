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İstanbul'da elektrikli scooterlara hız sınırı düşürüldü

Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme yapıldı. UKOME’de alınan kararla paylaşımlı elektrikli scooterların hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:24
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İstanbul'da elektrikli scooterlara hız sınırı düşürüldü

İstanbul'da elektrikli scooterlara hız sınırı düşürüldü
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı. 

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooter ilgili düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

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