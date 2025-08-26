İstanbul’da en büyük takı operasyonu! Polislere vergi müfettişleri de destek verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen pırlanta, zümrüt , yakut gibi değerli taşlarla ilgili 35 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 21 işyeri ve 30 araca eş zamanlı yapılan operasyonda piyasa değeri 445 milyon lira olan 155 kg değerli taş ve 945 adet ziynet eşyasının ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘adi suç örgütüne yardım etme’, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, ‘kaçak sigara veya alkol üretme, satma, taşıma veya satın alma’ suçları kapsamında bir soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; 26 Ağustos günü 41 adres, 21 iş yeri, 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlenerek toplamda 41 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği, 35 şüphelinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Piyasa değeri 445 milyon lira olan değerli taş ve ziynet eşyası ele geçirildi

Ayrıca, kaçak yollarla ülkeye değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan şüpheliler hakkında 8 ara yakalama yapıldığı, ara yakalamalar neticesinde ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri 445 milyon lira olan 155 kg 602 gr 419 mgr değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklaması şu şekilde:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/54791 soruşturma numaralı dosyasında, TCK 220 , TCK 228 ve 5607 SKM suçları kapsamında kaçak yollarla ülkemize değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren veya nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan cmk 135 ve 140 maddelerindeki tedbirlerin de uygulandığı şüpheliler hakkında 8 ara yakalama yapılmış, ara yakalamalar neticesinde ülkemize kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 155 kg 602 gr 419 mgr değerli taş (pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut) ve 945 adet ziynet eşyası(bileklik, küpe, kolye) ele geçirilmiş.

Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değeri 445.750.000.00 TL olduğu değerlendirilmiş olup, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Türk Ceza Kanunu’nun 220 ve 228. maddeleri ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca, ülkemize kaçak yollarla değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. 26.08.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda; şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese, faaliyette bulundukları 21 iş yerine ve kullanılan 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, toplam 41 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup an itibari ile 35 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyon sırasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Vergi Müfettişleri aramalarda hazır bulunmuş, yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda kaçak eşya ele geçirilmiştir. El konulan kaçak eşyaların türü, miktarı ve piyasa değerine ilişkin ayrıntılı bilgiler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.”