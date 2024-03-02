İstanbul’da en çok karnabaharın fiyatı arttı

Kaynak: İHA
İstanbul’da en çok karnabaharın fiyatı arttı
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Şubat ayında karnabahar yüzde 36,71'lik bir artışla fiyatı en fazla artan ürün oldu.

İTO, Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte kamuoyuna duyurdu. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 133'ünün perakende fiyatı artarken, 9 ürünün fiyatı düştü, 100 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Şubat ayında karnabahar, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alarak yüzde 36,71'lik fiyat artışıyla dikkat çekti. Diğer fiyatı artış yaşanan ürünler arasında ise şunlar yer aldı: patlıcan yüzde 34,24, salatalık yüzde 25,50, terilen (polyester iplik) yüzde 20,97, sivri biber yüzde 18,88, ayva yüzde 17,78, kıvırcık salata yüzde 17,45 ve nevresim takımı yüzde 14,29 artış gösterdi.

Öte yandan, Şubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda bulunan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 oranında ucuzlayarak fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Diğer fiyatı azalış gösteren ürünler ise şunlardı: ıspanak yüzde 6,09, salça yüzde 1,45, yumurta yüzde 1 ve kesme şeker yüzde 0,84 azaldı.

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