İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? TÜİK son rakamları açıkladı…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? TÜİK son rakamları açıkladı…

TÜİK’in hazırlamış olduğu son nüfus verilerine göre İstanbul’da 15 milyon 701 bin 602 kişi ikamet ediyor. Bunlardan sadece 2 milyon 139 bin 544 kişi İstanbul nüfusuna kayıtlı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyurduğu verilere göre, Türkiye'de yaşayan nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibaren önceki seneye kıyasla 292 bin 567 kişi yükselerek 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki seneye göre 45 bin 678 kişi yükselerek 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu.

Peki, İstanbul'da en çok nereli var?

30- Yozgat: 151.379

29- Elazığ: 153.815

28- Konya: 164.077

27- Kayseri: 164.164

26- Şanlıurfa: 164.375

25- Çankırı: 164.726

24- Amasya: 175.062

23- Çorum: 176.744

22- Muş: 191.571

21- Adıyaman: 218.396

20- Ağrı: 234.159

19- Diyarbakır: 238.539

18- Bitlis: 248.962

17- Ardahan: 260.318

16- Siirt: 263.512

15- Mardin: 267.308

14- Van: 274.682

13- Erzincan: 301.667

12- Rize: 307.049

11- Kars: 309.231

10- Sinop: 366.728

9- Trabzon: 413.924

8- Samsun: 415.372

7- Malatya: 422.078

6- Erzurum: 456.192

5- Tokat: 475.471

4- Giresun: 485.500

3- Ordu: 519.889

2- Kastamonu: 546.718

1- Sivas: 759.3633

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