İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? TÜİK son rakamları açıkladı…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyurduğu verilere göre, Türkiye'de yaşayan nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibaren önceki seneye kıyasla 292 bin 567 kişi yükselerek 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki seneye göre 45 bin 678 kişi yükselerek 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu.
Peki, İstanbul'da en çok nereli var?
30- Yozgat: 151.379
29- Elazığ: 153.815
28- Konya: 164.077
27- Kayseri: 164.164
26- Şanlıurfa: 164.375
25- Çankırı: 164.726
24- Amasya: 175.062
23- Çorum: 176.744
22- Muş: 191.571
21- Adıyaman: 218.396
20- Ağrı: 234.159
19- Diyarbakır: 238.539
18- Bitlis: 248.962
17- Ardahan: 260.318
16- Siirt: 263.512
15- Mardin: 267.308
14- Van: 274.682
13- Erzincan: 301.667
12- Rize: 307.049
11- Kars: 309.231
10- Sinop: 366.728
9- Trabzon: 413.924
8- Samsun: 415.372
7- Malatya: 422.078
6- Erzurum: 456.192
5- Tokat: 475.471
4- Giresun: 485.500
3- Ordu: 519.889
2- Kastamonu: 546.718
1- Sivas: 759.3633