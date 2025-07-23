İstanbul’da Erdoğan’a başkaldırdılar! Saray’a yürüyecekler

AKP'nin İsrail'in Gazze'deki katliamlarına rağmen İsrail ile ticareti kesmemesi yönündeki haberler, 'ticareti kestik' açıklamalarının ardından ortaya çıkan ticaret belgeleri haberleri muhafazakar kesimler tarafından sert dille eleştiriliyor.

İSTANBUL'DA HİLAFET ÇAĞRISI YAPAN GRUP BAŞKALDIRI KARARI ALDI!

İstanbul'da gerçekleştirdikleri yürüyüşler ve verdikleri konferanslar ile sık sık hilafet çağrısı yapması ile bilinen Köklü Değişim grubu AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkaldırdı. Grubun sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden yapılan açıklamada "Köklü Değişim, Gazze’de yaklaşık iki yıldır katliam, kuşatma ve işgal altında yalnız bırakılan Müslümanlar için AK Parti Genel Merkezi’nden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne “Sözü muhatabına söylemek için” yürüyecek." ifadeleri kullanıldı.

“GAZZE İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NE YÜRÜYORUZ”

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

“Gazze İçin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne Yürüyoruz: Sözü Muhatabına Söylemeye Var Mısın?

Yer: AK Parti Genel Merkezi (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne Yürüyüş)

Tarih: 27 Temmuz Pazar

Saat: 19.00.”