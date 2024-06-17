İstanbul’da eşinden boşanan adam metroda çikolata dağıttı. 'Kaynanamla mı evliydim, karımla mı evliydim belli değildi'

Düzenleme: Taner Yener
İstanbul’da eşinden boşanan adam metroda çikolata dağıttı. 'Kaynanamla mı evliydim, karımla mı evliydim belli değildi'

İstanbul’da eşinden boşanan bir adam metroda çikolata dağıttı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki adam "Kaynanamla mı evliydim, karımla mı evliydim belli değildi” dedi.

İstanbul’da bir metroda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde bir adamın yolculara çikolata dağıttığı görülüyor. Görüntülerdeki adamın boşandığı için çikolata dağıttığı öğrenildi.

Yolculara çikolata dağıtan adam, "Kaynanamla mı evliydim, karımla mı evliydim belli değildi” dedi.

Metrodaki adam o anlarda bağırarak “Karımdan boşandım bunun şerefine herkese çikolata dağıtıyorum” şeklinde konuştu.

Yolcular o anlarda ne yapacağını şaşırırken gülümseten anlar yaşandı.

Metroda kaydedilen görüntüler çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

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