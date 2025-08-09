İstanbul’da esnaf birbirine girdi! Çekpas ve yumruklar havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çekpas, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda polis kavgayı bastırmakta zor anlar yaşadı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre esnaf olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Küfürleşmenin yaşanması üzerine taraflar birbirine girdi. Taraflardan biri çekpasla ile diğer tarafa saldırırken, ortamın gerilmesi sonucu kavga büyüdü.

Karşı taraftaki grup bir anda diğer tarafla tekme ve yumruklarla saldırınca ortalık karıştı. Çevredekilerin panik yaşadığı kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.

İstanbul’da esnaf birbirine girdi! Çekpas ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da esnaf birbirine girdi! Çekpas ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da esnaf birbirine girdi! Çekpas ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da esnaf birbirine girdi! Çekpas ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da esnaf birbirine girdi! Çekpas ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da esnaf birbirine girdi! Çekpas ve yumruklar havada uçuştu

Son Haberler
Tarihi şehrin sessiz çöküşü! 2050’de sular altında
Tarihi şehrin sessiz çöküşü! 2050’de sular altında
Elazığ’da korkunç kaza! Ekipler seferber oldu
Elazığ’da korkunç kaza! Ekipler seferber oldu
147 kaçak göçmen kurtarıldı!
147 kaçak göçmen kurtarıldı!
Jose Moruinho'dan çok konuşulacak Roma itirafı!
Jose Moruinho'dan çok konuşulacak Roma itirafı!
Sokak kesişimde kafa kafaya çarpıştılar
Sokak kesişimde kafa kafaya çarpıştılar