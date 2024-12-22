İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı. Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

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