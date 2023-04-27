İstanbul'da ev fiyatları uçuşa geçti. Yükseliş yüzde 140'ı aştı

Artan döviz kuru, inşaat maliyetleri ve taleple birlikte gün geçtikçe yükselen fiyatlar konut piyasasını altüst etti. İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı. Şu an aylık 10 bin lira gözden çıkarılsa bile bazı ilçelerde 40 metrekareden büyük ev kiralanamıyor.

İstanbul'da ev fiyatları uçuşa geçti. Yükseliş yüzde 140'ı aştı

Türkiye genelinde artan konut fiyatları milyonlarca kişinin ortak sorunu. Özellikle İstanbul'da ev fiyatları deyim yerindeyse aldı başını gitti.

İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı. Şu an aylık 10 bin lira gözden çıkarılsa bile bazı ilçelerde 40 metrekareden büyük ev kiralanamıyor.

İstanbul'da konut kira artışı hız kesmezken ortalama kira 13 bin lirayı aştı.

NTV'nin bir gayrimenkul platformunun araştırmasına dayandırdığı habere göre, kiralar mart ayında aylık yüzde 11 artış gösterdi. Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı.

Kentte ortalama kira 13 bin 75 liraya çıktı.

Kiralık konut değeri metrekare başına 130 lira oldu.

EN YÜKSEK İLÇE SARIYER

Araştırma, ilçelerde 10 bin lira ile kaç metrekare kiralama yapılabileceğini de ortaya koydu.

Konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe Sarıyer...

Sarıyer'de 10 bin lira ile sadece 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor.

Beşiktaş'ta ise aynı paraya 39 metrekarelik dairede oturulabiliyor. Onu 52 metrekare ile Beyoğlu, 53 metrekare ile Kadıköy ve 55 metrekare ile Şişli takip ediyor.

KİRALARIN EN UCUZ OLDUĞU İLÇE

Kiraların en ucuz olduğu ilçe ise Silivri...

10 bin lira 167 metrekarelik bir dairenin kirasını karşılıyor.

Ardından 152 metrekare ile Arnavutköy, 145 metrekare ile Çatalca, 139 metrekare ile Sultanbeyli ve 130 metrekare ile Sultangazi geliyor.

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