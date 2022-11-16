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İstanbul’da ev ve arsa alamayanlar buraya koşuyor. Ucuz olma sebebi yabancıya satış yasak

İstanbul’da ev ve arsa fiyatlarının uçmasıyla beraber vatandaşlar yabancıya satışın yasak olması nedeniyle Çanakkale’nin Suluca Köyü’ne yöneldi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:25
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İstanbul’da ev ve arsa alamayanlar buraya koşuyor. Ucuz olma sebebi yabancıya satış yasak

İstanbul’da ev ve arsa alamayanlar buraya koşuyor. Ucuz olma sebebi yabancıya satış yasak
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Habertürk TV'de yer alan habere göre, İstanbul'da, yabancı yatırımcıların da yoğun ilgisi sonrası ev ve arsa fiyatları adeta uçuşa geçti. Kentin gelişen yerlerinde arsa fiyatları metrekare başına 4-5 liraya yükseldi.

Fahiş fiyat artışı sonrası yerli yatırımcı da yönünü, İstanbul'a yakın kentlere çevirdi. Bu kentlerin başında Çanakkale gelirken yabacı yatırımcıya taşınmaz satışının yasak olması, fiyatların çok daha uygun kalmasına neden oldu.

EV VE ARSA ALAMAYAN, ÇANAKKALE'YE YÖNELDİ
Bölgede emlakçılık yapan Rıdvan Durmaz, çoğu arsanın satılık olduğunu söyledi. Yerel halkın da satış düşündüğünü belirten Durmaz, "Yabancıya satış olmadığı için İstanbul'daki kadar fahiş fiyat yok. Çoğu satılık durumda. Daha önce yatırımlık almış olan da satış düşünüyor." dedi.

EN ÇOK TALEP GÖREN YER
İstanbul'da bütçesine göre yatırım yapamayan vatandaşın yöneldiği kentte en çok 1915 Çanakkale Köprüsü yanındaki Suluca Köyü'nde gayrimenkul keşfi yapılıyor. Köprüye komşu olan köydeki arsa fiyatları metrekare başına 1000-2000 tl'den başlıyor.

ZEYTİNLİK VE MEYVE BAHÇELERİNE YÖNELDİLER
Öte yandan arsa almaya gücü yetmeyenler ise zeytinlik ve meyve bahçelerine yöneliyor. Devletin böyle alanlara bir miktar da olsa imar izni veriyor olması, karavan ve tiny house tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

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