İstanbul'da evinde timsah besleyen adama baskın. Belki de bu adamlarla aynı apartmanda oturuyorsunuz

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul'da evinde timsah besleyen adama baskın. Belki de bu adamlarla aynı apartmanda oturuyorsunuz

İstanbul’da bir evde timsah besleyen adam gözaltına alınarak timsaha el konuldu. 1 buçuk metre uzunluğundaki timsahı tasma takıp gezdirmiş.

İstanbul Kartal’da bir eve timsah operasyonu yapıldı. Bir evde timsah beslediği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit edere operasyon yaptı.

Evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besleyen kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca timsah tahniti de ele geçirdi.

Gözaltına alınan adamın timsahakazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri de ortaya çıktı.

Sosysal medyada paylaştığı görüntüler gündem oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Timsah ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

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MAYMUN EVDEN KAÇIP DEHŞET SAÇMIŞTI

Büyükçekmece'de yaşadığı evden kaçan maymun bir çok kişiyi peşine takmıştı. Daha sonra yakalanan hayvan barınağa götürülmüştü.

PİTON DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Antalya’da bir evin apartman dairesinde 1.5 metrelik piton yılanı bulunmuştu. Ekipler piton yılanını evden çıkararak hayvanat bahçesine götürmüştü.

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