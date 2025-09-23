İstanbul'da evlat dehşeti! Gözlerini kırpmadan babasının boğazını kesti

Kaynak: DHA
İstanbul'da evlat dehşeti! Gözlerini kırpmadan babasının boğazını kesti

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olay kan dondurdu. 29 yaşındaki N.G., tartıştığı babasının boğazını kesti. Gözaltına alınan N.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Cebeci Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, baba N.G. (54) ve oğlu N.G. (29) gece saatlerinde tartışmaya başladı.

8-002.webp

TARTIŞMA KANA BULANDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında babasının boğazını kesen N.G. daha sonra polisi arayıp babasını bıçakladığını söyledi.

8i.webp

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde baba N.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

u8.webp

8i.webp

Son Haberler
Bozkurt Konutları'nın tapuları tescil edildi
Bozkurt Konutları'nın tapuları tescil edildi
TEM'de korkunç kaza! Savrulan minibüs tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı
TEM'de korkunç kaza! Savrulan minibüs tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı
Sebahat Demir’den yarı maraton koşusunda büyük başarı
Sebahat Demir’den yarı maraton koşusunda büyük başarı
Vali Sözer kapalı pazarı ziyaret etti
Vali Sözer kapalı pazarı ziyaret etti
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı