İstanbul'da evlat dehşeti! Gözlerini kırpmadan babasının boğazını kesti

Olay, dün Cebeci Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, baba N.G. (54) ve oğlu N.G. (29) gece saatlerinde tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KANA BULANDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında babasının boğazını kesen N.G. daha sonra polisi arayıp babasını bıçakladığını söyledi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde baba N.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.