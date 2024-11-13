İstanbul’da evlerden ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da evlerden ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı

İstanbul’da kapıların kilitlerini kırarak ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen iki kız polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan kadınların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Pendik, Kurtköy mahallesinde 25 Eylül Çarşamba günü polise başvuran mağdur C.Ö. evinden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarında bulunarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İKİ ŞÜPHELİNİN 124 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki kadın hırsız Yıldız E.(20) ile Nazar Ş.(19) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Şüphelilerden Yıldız E.'nin 67, Nazar Ş.'nin ise 57 suç kaydı olduğu belirlendi.Polis soruşturmasında şüphelilerin ayrıca Pendik'te bir evden 700 bin lira, Kartal'da bir başka evden ise 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

hirsiz.jpg

hirsiz1.jpg

istanbul-istanbulda-evlerden-ziynet-e-419131-123589-1.jpg

Son Haberler
MSB acı haberi duyurdu: Bir polisimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir polisimiz şehit oldu
AKP'den 'etki ajanlığı' için flaş açıklama! "Tamamen çekmedik, tekrar gündeme gelecek"
AKP'den 'etki ajanlığı' için flaş açıklama! "Tamamen çekmedik, tekrar gündeme gelecek"
İşçi ayağını ahşap kesme makinesine kaptırdı
İşçi ayağını ahşap kesme makinesine kaptırdı
Amazon, Freevee platformunu kapatıyor
Amazon, Freevee platformunu kapatıyor
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı