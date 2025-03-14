İstanbul'da fabrika yangını!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken fabrikada hasar oluştuğu bildirildi.

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Tuzla'da açık alandaki paletlerde çıkan ve kimyasal madde üretimi yapılan fabrikaya sirayet eden yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederken, yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

İstanbul'da fabrikada yangın paniği! Ekipler müdahale ediyor

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tuzla'da açık alandaki paletlerde çıkan ve kimyasal madde üretimi yapılan fabrikaya sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

İstanbul'da fabrikada yangın paniği! Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'da fabrikada yangın paniği! Ekipler müdahale ediyor

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