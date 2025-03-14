İstanbul'da fabrika yangını!

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Tuzla'da açık alandaki paletlerde çıkan ve kimyasal madde üretimi yapılan fabrikaya sirayet eden yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederken, yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tuzla'da açık alandaki paletlerde çıkan ve kimyasal madde üretimi yapılan fabrikaya sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.