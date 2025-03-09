İstanbul’da facia ucuz atlatıldı! Kadın sürücünün kayan otomobili durdurma yöntemi ‘pes’ dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane yaşanan bir trafik kazası muhtemel bir facia yaşanmadan atlatıldı. E.Ö, isimli kadın aracı park ettikten sonra yaya olarak yürüyeme başladı. Bu sırada araç kaymaya baladı. Kadın aracın camından atlayarak içeri girdi ancak kontrolü sağlayamadı.

Olay, 7 Mart Cuma günü saat 11.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin önüne gelen Emine Ö. 34 HCB 906 plakalı otomobilini park etti. Ardından araçdan inen kadın, evine doğru yöneldi ancak el freni çekilmeyen araç bir anda kaymaya başladı. Bunu fark eden kadın, kayan otomobilin açık olan camından içeri atlayarak aracı durdurmak istedi. Kadın direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı sırada kaldırıma çarpan araç takla atarak devrildi.

İstanbul’da facia ucuz atlatıldı! Kadın sürücünün kayan otomobil durdurma yöntemi ‘pes’ dedirtti

CAMDAN ATLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI

Kazada hafif yaralanan Emine Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların adından takla atan otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O sırada sokağa giren bir başka sürücü ise kayan aracın kendi otomobiline çarpmasından geri manevra yaparak kurtuldu.

İstanbul’da facia ucuz atlatıldı! Kadın sürücünün kayan otomobil durdurma yöntemi ‘pes’ dedirtti

İstanbul’da facia ucuz atlatıldı! Kadın sürücünün kayan otomobil durdurma yöntemi ‘pes’ dedirtti

İstanbul’da facia ucuz atlatıldı! Kadın sürücünün kayan otomobil durdurma yöntemi ‘pes’ dedirtti

İstanbul’da facia ucuz atlatıldı! Kadın sürücünün kayan otomobil durdurma yöntemi ‘pes’ dedirtti

İstanbul’da facia ucuz atlatıldı! Kadın sürücünün kayan otomobil durdurma yöntemi ‘pes’ dedirtti

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