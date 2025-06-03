İstanbul'da feci kaza! Beton mikseri yola devrildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da meydana gelen kazada beton mikseri, Küçükçekmece'de Sefaköy kavşağında yola devrildi. Kaza sonrası trafik yoğunluğu meydana geldi.

Küçükçekmece'de Sefaköy kavşağından Basın Ekspres'e inen yan yolda beton mikseri devriidi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Sürücüler yan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

VİRAJI ALAMADI, KAMYON DEVRİLDİ

Kaza, saat 06.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GSN 284 plakalı beton mikseri sürücüsü Ramazan Begik, aşırı yük nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Virajı alamayan sürücünün kullandığı araç devrildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yan yolda trafik durma noktasına geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, beton mikserini bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

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