İstanbul'da feci kaza: Bir anlık baygınlık cana mal oldu!

Olay, saat 09.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi 2. Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşan Azerbaycan uyruklu bir kişi, yola düştü. O sırada caddede seyir halinde olan 15 HZ 429 plakalı servis minibüsünün arka tekeri yayanın üzerinden geçti. Servis şoförü R.Ş. çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, servis minibüsünün ezdiği yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Polis ekiplerinin ve savcılığın incelemelerinin tamamlanması üzerine hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin, başını tutup sendelemesi ve yola düştüğü anda üzerinden servis aracının geçmesi yer alıyor.

'BİR ANDA DÜŞÜNCE OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI'

Caddede iş yeri olan Mahmut Boz, "Adamın galiba tansiyonu düştü. Bir anda yere düşünce otobüsün altında kaldı. Biz sonradan gördük, muhtemelen o anda ölmüştür. Sonra polis ve savcı geldi. Otobüs şoförü sonradan fark etti" dedi.