İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS, ÇÖP KAMYONU, TİCARİ ARAÇ...

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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