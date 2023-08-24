İstanbul’da feci kaza kamerada: Kafatası kırıldı, gözünü kaybetti

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Nurtepe’de geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında, 12 yaşındaki kardeşi Onur Mete Arslan ile motosiklete binen Arda Arslan (17) cadde üzerinde seyretmeye başladı.

Genç bir süre sonra önünde seyreden ve hatalı dönüş yapan panelvan tipi araca yandan çarptı. Kontrolden çıkan motosikletin üstündeki kasksız genç sürücü, başını park halindeki bir aracın egzozuna çarptı. Kardeşi ise yere savrularak hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralarda yansıdı.

KAFATASINDAKİ KEMİK BEYNİNE SAPLANDI

Kaza sonucu bilinci kapanan Arda Arslan ve kardeşi için vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücü Arslan ve kardeşini Sarıyer’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan gencin kafatasında kırılan kemiğin beynine battığı ve bu sebeple sağ gözünü kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ameliyatta gencin bacağından alınan kemik ve derinin kafatasına yerleştirildiği ve gencin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olaydan sonra kaçtığı iddia edilen aracıyla birlikte sürücünün ise emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. İfadesi alınan ve hakkında “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.