İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, Sancaktepe Paşaköy mevkiinde sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Seyir halindeki Mercedes marka 60 TY 228 plakalı Tokat Yıldızı firma isimli yolcu otobüsü kaza yaptı.

1kapak.jpg

Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 06.15' te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sancaktepe Ilçesi Paşaköy Mahallesi Mevkiinde Tokat istikametinden Tekirdağ Istikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır. Olayda ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3 'ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

1kapak-001.jpg

Son Haberler
Kaçak balık avlayan 2 kişiye 25 bin lira ceza!
Kaçak balık avlayan 2 kişiye 25 bin lira ceza!
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte dolarda son rakam (18 Ağustos 2025)
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte dolarda son rakam (18 Ağustos 2025)
Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede uzmanlardan kritik öneriler
Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede uzmanlardan kritik öneriler
Trump'tan Zelenskiy'e: İki başlıktan vazgeç
Trump'tan Zelenskiy'e: İki başlıktan vazgeç
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler polisten kaçamadı! 51 bin 538 lira ceza kesildi
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler polisten kaçamadı! 51 bin 538 lira ceza kesildi