İstanbul'da feci ölüm: 14 yaşındaki çocuk...

İstanbul'da ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul'da feci ölüm: 14 yaşındaki çocuk...

İstanbul'da saat 20.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. isimli çocuk, akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başladı.

jjjjjj.jpg

Çıkan kavgada sinir krizi geçiren kız, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen kız, ağır şekilde yaralandı. Kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından sesleri duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Naz S. isimli kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ijjj.jpg

Polis geniş çaplı inceleme başlattı

Olayla ilgili yurttaşlar şoke olurken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı.

Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı