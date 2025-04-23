İstanbul'da feci ölüm! Tartışma ölümle son buldu!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, caddede 34 BZM 694 plakalı motosikletiyle seyreden Muhammed Emin Aydoğdu, 34 HJN 712 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Emir K. ile trafikte tartışmaya başladı.

Seyir halindeyken devam eden tartışmada Aydoğdu, dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan Aydoğdu, kol, bacak ve kaburgalarından ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'yu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak ameliyata alınan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalenle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydoğdu'nun kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.