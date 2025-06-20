İstanbul'da feci yangın: Oto tamirhanede tüm araçlar cayır cayır yandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bahçelievler'de oto sanayi sitesi içinde yer alan bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Patlamaların da olduğunu yangında çok sayıda araç cayır cayır yanarak küle döndü.

Yangın, 00.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen sebeple başlayan yangın kısmi patlamalarla birlikte oto saniye içerisinde yer alan tamirhaneyi sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Tamirhane içerinde bulunan yaklaşık 10 araç da alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, tamirhane ile birlikte yanan araçlara da ayrıca müdahale etti.

Yoğun dumanın sanayi sitesini kapladığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da feci yangın: Oto tamirhanede tüm araçlar cayır cayır yandı!

İstanbul'da feci yangın: Oto tamirhanede tüm araçlar cayır cayır yandı!

İstanbul'da feci yangın: Oto tamirhanede tüm araçlar cayır cayır yandı!

İstanbul'da feci yangın: Oto tamirhanede tüm araçlar cayır cayır yandı!

İstanbul'da feci yangın: Oto tamirhanede tüm araçlar cayır cayır yandı!

İstanbul'da feci yangın: Oto tamirhanede tüm araçlar cayır cayır yandı!

İstanbul'da feci yangın: Oto tamirhanede tüm araçlar cayır cayır yandı!

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