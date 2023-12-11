İstanbul'da festival coşkusu

360 Dereceden Aşk Festivali, Şubat’ta İstanbul’u Kültür-Sanat “AŞK”ı ile sarmalayacak

İstanbul’un kültür, sanat, tasarım; yaşam festivali olarak bu yıl 16. kez düzenlenecek olan Love 360, “Masal mı? Gerçek mi” teması ile 8-29 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

360 Dereceden Aşk Festivali, tüm dünyayı evliyalar/aşklar/aşıklar şehri “İstanbul’u yaşamaya davet etme” vizyonuyla 15 yıldır aralıksız düzenleniyor. Çok sayıda sanatçının kolektif ev sahipliği yaptığı uluslararası bir festival olan Love 360, akılda kalıcı, farklı disiplinlerden sanat etkinlikleri ile Şubat ayı boyunca İstanbul’un çeşitli noktalarında sanatseverleri sanatçı ve kültür insanlarıyla bir araya getirecek.

Bağımsız Alanlar ve Bağımsız Küratörler De Festivale Dahil Olacak

Festival bu yıl ana mekan olarak yine festivalin fikir annesi ve küratörü Işık Gençoğlu’nun kurucusu olduğu, kültür-sanat ve tasarım dünyasını bir araya getiren Istanbul Concept’in; Beyoğlu’nun kalbi Nur-u Ziya Sokak, numara 27’de faaliyet gösteren galeri ve stüdyo katlarından tüm şehre yayılacak. Bu sene bağımsız alanlar ve bağımsız küratörler de festivale dahil olacak.

Yurtta Barış Cihanda Barış Mücadelesini Destekliyor

Sosyal mesajlar içeren sergiler düzenleyen ve toplumsal fayda odaklı tasarım projelerinin hayata geçirilmesine ön ayak olan küratör ve tasarım yöneticisi Işık Gençoğlu, çağdaş sanattan yeni geleneksel tasarımlara kadar tanınmış-tanınmamış isimleri bir araya getirerek mücadelesini verdiği; eşitlik, adalet ve yurtta barış cihanda barış ideallerini destekliyor.

Yaratıcı Endüstriler sektörünün tüm bileşenlerini dünya harikalarını barındıran İstanbul’da bir araya getirerek; İstanbul’u yaratıcı endüstriler başkenti yapma misyonunu da 15 yıldır taşıyan Gençoğlu, festivalin 16. yaşında bu bilinci kültür turizm duayenleri kadar ekonomistlerin de taşıması gerekliliğini savunuyor.

360 Dereceden Aşk Festivali, 16 yaşında

Kalp sembolünü kullanmaması ve 14 Şubat’ı kutlamaması sebebiyle “kalpsiz aşk festivali” olarak da bilinen, içinde pazarlamanın klişe öğelerine yer verilmeyen “mesaj içerikli” sergilerin yanı sıra çeşitli “içeriği dolu dolu/kaliteli” popüler etkinlikler barındıran, tüm dünyayı ‘aşk’ta buluşturmak ve dünyayı barışa taşımak niyeti ile hareket eden 360 Dereceden Aşk Festivali, Şubat 2024’te 16 yaşında olacak.

“Masal mı? Gerçek mi?”

Her sene farklı bir tema seçen ve bu sene “Masal mı? Gerçek mi?” temasıyla İstanbul’un farklı mekanlarında kültür, sanat, turizmin kanaat önderleri himayesinde, sergilerin, çeşitli performansların, özel etkinliklerin ve sosyal projelerin gerçekleşeceği Love 360, 8-29 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

15 Yılda 10 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı

15 yılda 110’dan fazla etkinliğe, 10 binden fazla eser ve tasarıma, binlerce kültür sanat profesyoneline ev sahipliği yapan festival, bugüne kadar 10 milyondan fazla kişiye ulaştı.

Love 360; Işık Gençoğlu küratörlüğünde alanında uzman isimlerin danışmanlığı ve gönüllü desteğiyle düzenleniyor.

Festivalin Danışma kurulunda; Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, Next Phase Danışmanlık Kurucu Ortağı Pınar Kartal Timer, Akademisyen ve Unlearn Academy kurucusu Dr. Ecmel Ayral, Akademisyen ve Enstitü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası, Akademisyen, STK Lideri ve sosyal girişimci Prof. Dr. Itır Erhart ve Sanatçı, Tasarımcı Oğuzhan Kayan gibi değerli isimler destek veriyor.

Yürütme Kurulunda ise; Festival Koordinatörü Seval Koçak, Sinema ve Tiyatro Kategorileri Koordinatörü Özkan Binol, İletişim Danışmanı Özlem Gökbel, Proje Sorumlusu Esin Köz ve Bilişim Danışmanı Mertcan Avcı gibi alanının yetkin ve lider isimleri uygulama sorumluluğu alarak destek veriyorlar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da MODYO TV iletişim desteğiyle gerçekleşecek festivalde, İstanbul’daki tüm ulaşım araçlarında yer alan televizyonlardan İstanbul’da ikamet eden ve festivale katılan ziyaretçilere “Masal mı? Gerçek mi?” sorusu sorulacak. Festivalin bağımsız mekanlarından birisi olmak ve AŞK haritasında yerinizi almak için başvurular devam ediyor. Mutfağınıza güveniyor, farklı, özgün olduğunuza ve aşka inanıyorsanız siz de katılabilirsiniz.

FESTİVAL PROGRAMINDA NELER VAR?

Festivalin merkezinde her zaman tema çerçevesinde seçilen eserlerden oluşan sergiler ve sergi paralelinde tema üzerinden gelişen sanatçı-koleksiyoner sohbetleri yer alacak. Festivalde yer alan Aşkı Konuşanlar Konferansı, Bin Yaprak Oluşumunun kurucusu Melek Pulatkonak, Yanındayız Derneği Başkanı Selen Okay Akçalı, Koç Üniversitesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bedirhan Üstün gibi isimleri ağırlayacak.

Şubat ayı boyunca, her hafta sonu cumartesi günü 14:00-16:00 saatleri arası ise “O Her Yerde Sohbetleri” ile manevi hayatı besleyecek isimlerle bir araya gelinecek.

Aşka giden yolun mideden geçtiği savından yola çıkarak duyguların sofralarda dile geldiği “Aşkın Damakta Kalan Tadı” etkinliğiyle de şeflerin temayı yorumladığı özel tatlar izleyicilerle buluşacak.

Ayrıca Prof. Dr. Itır Erhart ev sahipliğinde gerçekleşecek Lover’s Bazaar, % 100 yerli tasarımcı ve üreticilerin markalarını görünür kılmak ve dürüst ticareti anlatıp, teşvik edici bir buluşma olacak. Öte yandan koordinatörlüğünü marka elçisi Özkan Binol’un üstlendiği Love-up Film Kuşağı’na tiyatro bölümü de eklenecek.