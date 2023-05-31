İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, aralarında görevde bulunan polis memuru ve astsubayın da olduğu 6 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmalar çerçevesinde ayrıca, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu belirlenen 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ile mahrem imam olduklarına dair beyanlar bulunan 3 şüpheli de belirlendi.

6 ildeki operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı
Tespit edilen toplamda 13 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 6 farklı ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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