İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İHA’nın haberine göre, Fetullah Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma savcısı tarafından haklarında yakalama kararı bulunan aralarında eski askeri öğrenci, avukat ve örgüte yakın okullarda öğretmen olarak çalışanların ve diğer meslek gruplarının da yer aldığı toplam 14 örgüt üyesinin yakalanması için yeni bir çalışma başlatıldı.

Savcılık kararının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bu sabah çok sayıda eve baskın düzenledi. Örgütsel faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik yapılan operasyonda, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttükleri, örgüt üyeleri ile irtibatları ve iltisaklı olduklarına dair tespitler bulunan 14 FETÖ şüphelisinden 9’u yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ üyeleri sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, 3 şüphelinin yurt dışına firar ettiği aktarıldı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulduğu öğrenildi.