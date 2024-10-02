İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon! 6 gözaltı

Yakalanan kişilerin, polise yakalanmamak için sahte kimlik kullandıkları ve 1 milyon 200 bin lira değerinde altınla birlikte bulundukları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, FETÖ/PDY'nin gizli faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı ve firari üyelerin saklandığı gizli hücre evleri tespit edildi.

HTS ve ankesör kayıtları ile terör örgütüne üye oldukları belirlenen FETÖ'cülerin, adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıkları ortaya çıktı. Dün sabaha karşı saat 06.00'da 14 farklı hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 6 şüpheli yakalandı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.