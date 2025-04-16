İstanbul’da film gibi dolandırıcılık! Sizin de başınıza gelebilir

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul’da yatırım danışmanlığı adı altında 1 milyon dolarlık dolandırıcılık yapan 7 kişilik çete çökertildi. 1 kişinin şikayeti üzerine yapılan çalışmada polis, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da polise başvuran mağdur B.K.Ş.(32) kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 1 milyon dolar parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur B.K.Ş. ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Yatırım danışmanlığı yaptıklarını kısa sürede büyük kârlar elde edebileceğimi söylediler. Onlara inandım. Farklı tarihlerde, farklı hesaplara 1 milyon dolar para yolladım. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım." dedi.

4 İLDE OPERASYON 7 GÖZALTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler, F.C.A.(32), İ.C.A.(25), O.Ö.Ö.(26) İstanbul'da yakalandı. Banka hesaplarını kullandıran kişilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda Tekirdağ'da B.Ü.(25) Antalya'da H.D.(28) ve E.Ö.(48) ile Rize'de de M.K.'nin(41) yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

Polis soruşturmasında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler İstanbul, Tekirdağ, Antalya ve Rize'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.C.A., O.Ö.Ö, B.Ü., E.Ö. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da film gibi dolandırıcılık! Sizin de başınıza gelebilir

İstanbul’da film gibi dolandırıcılık! Sizin de başınıza gelebilir

İstanbul’da film gibi dolandırıcılık! Sizin de başınıza gelebilir

İstanbul’da film gibi dolandırıcılık! Sizin de başınıza gelebilir

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