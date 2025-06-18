İstanbul’da film gibi soygun! 3 dakikada 3 milyon çaldılar. Maskeli çeteden şoke eden tehdit: “Seni vururuz!”

Olay, 11 Haziran Cumartesi gecesi Kayabaşı Mahallesi Kayabaşı Bulvarı’nda gerçekleşti. Maskeli dört kişi, otomobille geldikleri kuyumcunun kepengini kopyalanmış anahtarla açtı.

Kapıyı kırarak içeri giren şüpheliler, 3 dakikada yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalarak otomobille kaçtı.

Şüphelilerin kepengi açıp kapıyı kırması ve eşyaları alması, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İstanbul’da silahlı kuyumcu soygunu böyle önlendi

Polis, soygun sonrası dükkânda ve çevresinde inceleme yaparken şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca bir vatandaş, soygun anını cep telefonuyla görüntüledi.

Bankacıdan şok soygun girişimi! Kılık değiştirdi, yakalandı

Şüpheliler, soygunu fark eden vatandaşları tehdit etti; bu anlar da cep telefonuyla kaydedildi.

Bakırköy'de kuyumcu soygunu! 3 zanlı tutuklandı