İstanbul’da film gibi soygun! 3 dakikada 3 milyon çaldılar. Maskeli çeteden şoke eden tehdit: “Seni vururuz!”

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul’daki kuyumcu soygunu film sahnelerini aratmadı.Maskeli dört kişi, kuyumcuya girerek 3 dakikada yaklaşık 3 milyon liralık ziynet eşyası çaldı ve kaçtı. Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; polis şüphelileri arıyor.

Olay, 11 Haziran Cumartesi gecesi Kayabaşı Mahallesi Kayabaşı Bulvarı’nda gerçekleşti. Maskeli dört kişi, otomobille geldikleri kuyumcunun kepengini kopyalanmış anahtarla açtı.

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Kapıyı kırarak içeri giren şüpheliler, 3 dakikada yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalarak otomobille kaçtı.

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Şüphelilerin kepengi açıp kapıyı kırması ve eşyaları alması, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Polis, soygun sonrası dükkânda ve çevresinde inceleme yaparken şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ayrıca bir vatandaş, soygun anını cep telefonuyla görüntüledi.

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Şüpheliler, soygunu fark eden vatandaşları tehdit etti; bu anlar da cep telefonuyla kaydedildi.

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