İstanbul'da film gibi soygun! Kuyumcuya buradan girmişler

Soygun, Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Üç katlı binanın giriş katında bulunan kuyumcuya gece saatlerinde hırsız girdi.
Hırsızlar, binanın havalandırma kısmından bodrum katına ulaştıktan sonra tavanı kırarak kuyumcunun kasasına ulaştı.
Kasayı kırarak içindeki altın ve paraları çalarak kaçtılar. Sabah saatlerinde iş yeri sahibi, kasanın kırıldığını fark ederek polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler soygunla ilgili çalışma başlattılar.
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