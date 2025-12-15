Olay Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Yolda yürüyen İ.Y.’nin arkasından yaklaşan 4 şüpheliden biri, İ.Y.‘nin elindeki cep telefonunu alarak koşmaya başladı. Şüpheliler, sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. İ.Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve 4 şüphelinin metroya binerek Gaziosmanpaşa ve Tuzla'ya gittiğini belirledi.
Adreslerde arama yapan polis ekipleri, şüphelilerin çaldığı cep telefonunu sinyal tespitinin ardından konumlarının bulunmaması için alüminyum folyoya sarılı şekilde buldu.
Emniyette işlemlerinin tamamlan M.A. (18), A.T. (17), B.T. (17) ve K.G. (17) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cep telefonunun, sahibi İ. Y.’ye teslim edildiği öğrenildi.